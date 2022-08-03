İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye dair açıklama yaptı ve temmuz ayı dış ticaret rakamlarını duyurdu.

Bakan Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş’un açıklamaları şöyle: “Temmuz’da ihracat yıllık %13,4 artışla18,6 milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuz ayında ithalat 29,1 milyar dolar oldu.

Euro/Dolar paritesindeki hareket Temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkiledi. 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracat ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda turizm gelirlerimizde yüksek artışlar öngörüyoruz.”

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar, ithalat %40,8 oranında artışla 29 milyar 132 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat %19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat %40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, %13,4 oranında artarak 18 milyar 550 milyon dolar,

İthalat, %40,8 oranında artarak 29 milyar 132 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %28,7 oranında artarak 47 milyar 683 milyon dolar,

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %19,1 oranında artarak 144 milyar 417 milyon dolar,

İthalat, %40,7 oranında artarak 206 milyar 399 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %30,9 oranında artarak 350 milyar 816 milyon dolar,

2022 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 15,4 puan azalarak %63,7 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak %78,9 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya %3,0 oranında artışla 1 milyar 487 milyon dolar, ABD %24,8 oranında artışla 1 milyar 318 milyon dolar ve İngiltere %3,6 oranında artışla 1 milyar 17 milyon dolar oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı % 47,2 oldu.

Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu %78,1 oranında artışla 4 milyar 369 milyon dolar, Çin %43,2 oranında artışla 3 milyar 805 milyon dolar ve Almanya %9,3 oranında artışla 1 milyar 781 milyon dolar oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı % 58,3 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) %5,2 oranında artışla 7 milyar 351 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri %19,3 oranında artışla 3 milyar 134 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %22,1 oranında artışla 2 milyar 832 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Asya Ülkeleri %33,3 oranında artışla 7 milyar 455 milyon dolar, Avrupa Birliği (AB27) %12,3 oranında artışla 7 milyar 251 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %94,0 oranında artışla 6 milyar 849 milyon dolar oldu.”