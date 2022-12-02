İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye dair açıklama yaptı ve 2022 yılı Kasım ayına ait ihracat rakamlarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Dünya Ticaret Örgütünün kısa dönem ticaret gelişmelerini yansıtan parametresi 100’ün altına düşerek yavaşlamayı ortaya koymaktadır. Küresel ekonomide3 büyüyen bir borç sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yıl daha zayıf büyümeye tanıklık edeceğini ifade etmektedir. Mali sıkılaşma tek başına küresel enflasyonu düşüremezken büyümeyi aşağı çekmekte ve küresel borç sorununu tetiklemektedir.

2021 yılında son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan ülkemiz birçok hızla ülkenin resesyona sürüklendiği dönemde büyüme trendini sürdürmeyi başarmıştır. 2. çeyrek büyümemiz yüzde 7.7 olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup 2022 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3.9 büyüyerek son 9 çeyrekte kesintisiz büyüme kaydetmiştir.

İhracatın büyümeye katkısı 3.4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır.

Orta vadeli programda 2022 yılında yüzde 5 oranında büyümeye ulaşılması öngörülmektedir. Bu gerçekleşmeler Rusya, Ukrayna savaşı, enerji krizi, resesyon beklentileri ve dış talepteki daralmaya rağmen ekonomimizin ortaya koyduğu dinamizmi göstermektedir.