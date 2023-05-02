İhracat rakamları açıklandı

İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomiye dair kritik veri açıklandı. İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı nisanda yüzde 44 artış gösterdi.

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı.

İhracat nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 19 milyar 315 milyon dolar oldu.

Aynı ayda ithalat yüzde 4.5 düşüşle 28 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ AÇIK YÜZDE 44 ARTTI

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Nisanda dış ticaret açığı yüzde 43,9 artışla 8,85 milyar dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde ihracat yuzde 3 azalarak 80 milyar 874 milyon dolar oldu.