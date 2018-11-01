İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, Ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Bakan Pekcan, iharacat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*İhracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz

*Ekim ayında TL ile ticaret hacmimiz 9.8 milyar TL’ye ulaştı, geçen yıl Ekim’e göre yüzde 35 artış var

*Ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu

*Dış ticaret açığı ekim’de %92.8 azalışla 529 milyon dolar oldu

HÜRRİYET