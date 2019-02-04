İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel ticaret sistemine göre ihracatın 13,7 milyar, genel ticaret sistemine göre 13,9 milyar dolar olarak açıkladı.

Ocak ayında ihracat, özel ticaret sistemine göre 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Ocakta ithalat, özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu.

Bu yıl dış ticaret, tüm zorluklara rağmen büyümeye pozitif katkı sağlayacak.

Rakamlar ilk kez genel ticaret sistemine göre açıklandı.

TRT