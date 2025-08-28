Haberler

İhracat Rekoru Temmuz 2025’te Kırıldı

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı temmuz ayında ihracatın bugüne kadar kaydedilen en yüksek değeriyle sonucunu paylaştı. Bolat açıklamasında “2025 yılı temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” şeklinde bilgilendirdi.

YILLIK İHRACATTA YENİ ZİRVE

Bakan Bolat, ayrıca yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara çıktığını aktardı. “270 milyar dolar sınırına dayanmıştır” diyerek, bu önemli gelişmeyi vurguladı. Bu veriler, Türkiye’nin ihracat performansını önemli ölçüde iyileştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Haberler

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.