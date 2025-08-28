İhracat Rekoru Temmuz 2025’te Kırıldı

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı temmuz ayında ihracatın bugüne kadar kaydedilen en yüksek değeriyle sonucunu paylaştı. Bolat açıklamasında “2025 yılı temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” şeklinde bilgilendirdi.

YILLIK İHRACATTA YENİ ZİRVE

Bakan Bolat, ayrıca yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara çıktığını aktardı. “270 milyar dolar sınırına dayanmıştır” diyerek, bu önemli gelişmeyi vurguladı. Bu veriler, Türkiye’nin ihracat performansını önemli ölçüde iyileştiriyor.