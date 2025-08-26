İhracat Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

İHRACAT İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde, Haluk Görgün’ün başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da bir İhracat İstişare Toplantısı yapıldı. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından toplantının detaylarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Toplantının sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla yapıldığını belirten Görgün, “Türk savunma sanayiinin küresel güç vizyonu doğrultusunda; istişare, strateji ve sinerji aynı masada buluştu” ifadesini kullandı.

İHRACAT VERİLERİ VE GÖRÜŞLER

Görgün, toplantıda paylaşılan rakamları aktardı. 185 ülkeye ihracat yaptıklarını ve 230 farklı ürünle birlikte 7,1 milyar dolarlık yıllık ihracata ulaştıklarını ifade eden Görgün, ilk 7 ayda yaşanan yüzde 38,6’lık artışla 4,591 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. “Bu tablo, yalnızca ticari değil; stratejik bir duruşun, milli mühendisliğin ve sahada gösterilen gayretin sonucudur” diyen Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinin barış ve istikrar konularında küresel mimaride bir paydaş olma yönündeki kararlılığını vurguladı.

GÜVEN İHRAÇ EDİYORUZ

Görgün, savunma sanayinin artık sadece ürün değil, aynı zamanda güven ihraç ettiğini belirterek, bu başarının arkasındaki tüm sektör paydaşlarına teşekkür etti. Her bir firmanın katkılarıyla geleceğe yön verdiğini ve bu başarılarından dolayı yürekten kutladığını ifade etti.