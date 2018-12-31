İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye istatistik Kurumu kritik veriyi açıkladı. TÜİK, Kasım ayında ihracatın yüzde 9,4 arttığını, ithalatın ise yüzde 21,3 azaldığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 89,8 AZALDI

Kasım ayında dış ticaret açığı %89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında %69,1 iken, 2018 Kasım ayında yüzde 96’ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,2 azaldı.

HÜRRİYET