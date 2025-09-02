İhracatın Kahramanları Projesi Gaziantep’te Başladı

İHRACATIN KAHRAMANLARI PROJESİ GAZİANTEP’TE BAŞLADI

Güvenilir Ürün Platformu, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile ülke genelinde başlattığı “İhracatın Kahramanları Projesi”nin ilk buluşmasını Gaziantep’te gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, “İhracatta bölgenin lideri konumunda olan bir Gaziantep’te e-ihracatı da ileri çıkarmamız lazım” dedi. Proje, e-ihracat, teşvikler, pazarlama stratejileri ve ihracat süreçlerini hızlandıracak konularda eğitimler sundu. Eğitimler, ihracat yapan veya yapmak isteyen üreticileri dünya pazarlarına açmayı hedefliyor.

Türkiye E-İhracatta DA BAŞARILI OLMALI

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin ihracat alanındaki başarısının, e-ihracat için de geçerli olması gerektiğine dikkat çekti. Toprak, “İhracatta Türkiye, dünyada yüzde 1 civarında pay alıyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen bu payını kaybetmiyor. E-ihracat konusunda da aynı başarıyı elde etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Toprak, Ticaret Bakanı’nın e-ihracat ile ilgili sefer görev emri çıkardığını belirterek, bu alanda yapılacak çalışma için adımlar atıldığını ifade etti.

GAZİANTEP’İN EKONOMİK ROLÜ VE E-İHRACATIN GELECEĞİ

Celal Toprak, Türkiye ekonomisi açısından Gaziantep’te buluşmanın önemine vurgu yaparak, “Gaziantep, insanların moralini düzelten bir şehir. E-ihracatın gençler tarafından daha çok gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ürünler doğrudan tüketiciye satılıyor, bu da fiyatların artmasına yol açıyor” dedi. Fiyat zorluğuna dikkat çeken Toprak, “Bir çay kaşığı kadar katkımız olsa bile bu binlerce insan için önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

GELİŞEN E-İHRACAT VE GAZİANTEP’İN BAŞARISI

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, şehirlerinin son iki yılda 10 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, e-ihracatlarındaki artışın da önemli olduğunu söyledi. Ünverdi, “Güvenilir ürün platformunun başlattığı projeler Gaziantep’te gerçekleşiyor. Pandemi döneminde e-ihracatın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Gaziantep olarak üretmek zorundayız ve ürünlerimizi satmamız gerekiyor” dedi. Ünverdi, “E-ticaret aracılığıyla dünya pazarlarında daha uygun fiyatlarla ürünlerimizi sunabiliriz” şeklinde açıklama yaptı. E-ihracatın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.