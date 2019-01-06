İhracatta tarihi hedef!

Başkan Erdoğan, cumhuriyet tarihi rekoru kırılan ihracat rakamları için "168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200’ü geçeriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da PepsiCO’nun Türkiye’deki üçüncü yiyecek fabrikasının açılışında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk. Ülkemiz 2002 Kasım – 2018 Ağustos ayında 202 milyar dolara yakın yatırım çekti. Yatırımcı bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir, yatırımını yapar. Yatırımcı neden Güneydoğu’da gitmiyor, terör olduğu için. Şimdi orayı terörden arındırıyoruz. Yatırımcı terörden temizlenen bölgelere gidecek yatırım yapacak.

TÜRKİYE’YE OLAN İLGİNİN NETİCESİ

Eskiden geçim derdi ile yurt dışına göç eden insanlarımız artık firma sahibi olarak yurt dışına gidiyor. İhracatımızın 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması Türkiye’ye olan ilginin neticesidir. Ticaret Bakanımız üzülüyor. Üzülmüyorsun değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200’ü geçeriz. Benim görevim bakanlarıma hedef vermek. Yoksa ben gider bakan olurum.

ENFLASYONA ASLA EZDİRMEDİK

Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımdan desteklere kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Kısa zaman önce asgari ücreti açıklayarak emekçilerimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona asla ezdirmedik. 16 yıllık iktidarımızda belli çevreler değil; üreticisiyle, kamu kesimiyle, ihracatçısıyla 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır.

FORMÜLÜ GAYET BASİTTİR

Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye’de koalisyonlar hükümetleri vardı. Biz koalisyon görmedik. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabi bu bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde idarede yönetimde istikrara götürdü. Şimdi bu yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma doğru götürmek istiyoruz.

ZAFERLERİN SIRRI BURADADIR

Türkiye’nin son 16 yıl da elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Milli iradeden asla taviz vermediğimiz için hem kendi girişimlerimiz, hem de uluslararası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Bu başarıya, terör saldırılarından darbe girişimine ekonomik sabotajlara rağmen ulaştık. Karşı karşıya bulunduğu sınama ne kadar büyük olursa olsun ülkemiz bu süreçte demokrasiye hukuk devletine ve serbest piyasa ekonomisine bağlılığından asla taviz vermemiştir.

BİRİNDE BAŞLIYOR, BİRİNE SIÇRIYOR

Türk milleti 15 Temmuz gibi eylemleri bile aklı selim ile yönetmeyi başarmıştır. Ekonomisi bizden ilerde olanlar dahil hiçbir devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badireyi, böyle büyük bir ihaneti atlatamazdı. Şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek. Batının halini görüyorsunuz. Hepsi birinde başlıyor, birine sıçrıyor. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Beş yıl önce kurşun sıkan, bomba atan vandallara karşı bizi demokrasiye davet edenler bugün çok daha küçük çaplı hadiselerde ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

KAT BE KAT KENDİLERİ YAPIYORLAR

15 Temmuz’un ardından ilan ettiğimiz OHAL’i eleştirenler, üç beş günlük eylem için OHAL seçeneğini gündeme getiriyorlar. Bizde 4 milyon mülteci var. onların hiçbirisi kabul edemedi. Ama biz aldık. On yıllardır PKK mücadelemize laf söyleyenler bugün DEAŞ’ın kanlı tedbirleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri ne varsa kat be kat kendileri yapıyorlar. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecektir. Yolu doğru olanın yükü de ağır olur.

ESER SİYASETİ

31 Mart mahalli idareler seçiminde yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben PepsiCo’nun sosyal amaçlı bazı adımlarının olduğunu biliyorum. Türkiye’de de sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız değil mi? Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bir kez daha tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır.

ERDOĞAN TİRSAN AÇILIŞINDA KONUŞTU

Erdoğan, Manisa’da kurulan Tirsan Kardan Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Tirsan Kardan’ın sıradan bir eser olmadığını belirten Erdoğan, “Bunlar yıllar yılı özlemini duyduğumuz, hatta ağır sanayi diye ifade ettiğimiz adımların en önemli altyapısını teşkil ediyor.” ifadesini kullandı.

Şaft parçasının bir otomobilin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geçmişte ben İstanbul’un Kasımpaşasından Perşembe Pazarı’nın hemen yanı başında orada şaft üretimi yaparlardı. Tabii artık teknoloji bu kadar ileri değil, daha uzun şaftlardı ve şaftın bütün torna tesviye işlerini yaparken ufacık dükkan. Kapın dışında bir ucu, diğer ucu tornada. Burada böyle bir sorun yok. Burada en ileri teknolojinin şu anda makinelerini gördüm, görüyorum. Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan inanıyorum ki artık 3 haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır. Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah’a hamdolsun bugünleri de özel sektörümüzle bütünleşmek suretiyle yakaladığımızı görüyorum.”

830 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bunun heyecanı ve coşkusu içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda fabrikada 830 personel çalıştığına işaret etti.

Erdoğan, “İnşallah burada da bin, bin 500 personelin çalıştığını görmek bu da tabii Manisa’nın istihdamına farklı bir katkıda bulunacaktır. Bir de burada beyaz yakalı diye ifade edilen yetişmiş elemanların çalışma miktarı da artacaktır. Bunlar da bizim yine iftihar vesilemizdir.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın Manisa ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, daha sonra fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hamza Dağ da katıldı.

PEPSİCO TÜRKİYE’DE ALTINCI FABRİKASINI AÇTI

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye’deki altıncı fabrikasını Manisa’da açtı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle açıldı.

OSB içinde 47 bin metrekaresi kapalı 100 bin metrekare alan üzerindeki tesiste Lay’s, Doritos ve Ruffles markalı ürünlerden oluşan yıllık ortalama 250 milyon paket ürünün üretileceği tesiste 300 kişi istihdam ediliyor. 100 milyon doların üzerinde yatırımla faaliyete başlayan tesiste üretilen Doritos ürünlerinin yüzde 25’i 10 ülkeye ihraç edilecek.