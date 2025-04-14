İhsan Alpaslan Su Tasarrufu İçin Çalışıyor

78 YAŞINDAKİ USTADAN SU İSTİFASI ÖNLEME ÇABASI

Erzincan’da 40 yıldır su tesisatı işlemleriyle ilgilenen 72 yaşındaki İhsan Alpaslan, su israfını önlemek ve suların boşa akmasını engellemek için özel bir aparat geliştirdi. Geliştirdiği aparatı, çeşitli okullarda ve camilerde gönüllü olarak musluklara takarak su israfının önüne geçiyor. Alpaslan, “Evde bu aparatı tamamen kendi imkanlarımla geliştirdim. Okullarda ve camilerde gönüllü olarak, ücretsiz bu işle uğraşıyorum. Kullanılan bu aparat sayesinde okulda geri dönüşüm aldım. Cami şadırvanında da geri dönüşüm sağladım. Yüzde 60’a kadar su tasarrufu oldu” şeklinde açıklama yapıyor.

SU İSRAFINI ÖNLEME HEDEFİ

İhsan Alpaslan, su israfını önlemek için kendini adadığını belirterek, “Her gün tonlarca farkında olmadan suyu israf ediyoruz. 1 damla suyumuzu bile israf etme lüksümüz yok. Özellikle susuzlukla mücadele eden ülkelerde bir damla su bile çok büyük bir nimet” diyor. Bu düşünce ile bu işe yoğunlaştığını ifade ediyor.

VALİDEN DESTEKLEME PAYLAŞIMI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabında, İhsan Alpaslan’ın su israfını önlemeye yönelik çabalarını destekleyen bir video paylaştı. Vali Aydoğdu’nun paylaşımında “Bazı insanlar su gibi. Sessiz akar, yolu bulur. İhsan Alpaslan mesela. Okul okul, cami cami can suyu taşıyor gelecek nesillere. Bir aparat takıyor musluklara, bir damlayı kurtarıyor israftan. Ama aslında çok daha fazlasını yapıyor. Bize, ‘Ben ne yapabilirim ki?’ sorusunun cevabını gösteriyor” sözleri dikkat çekiyor. Vali, İhsan Alpaslan’a teşekkür ederek, gönüllü çalışmalarının önemini vurguluyor.