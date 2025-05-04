İhsan Eliaçık, Kayseri, 63 yaşında

İHSAN ELİAÇIK’IN HAYATI VE KİMDİR SORUSU

Yazıları, kitapları ve söylemleriyle pek çok tartışmanın odak noktası olan İhsan Eliaçık’ın yaşı ve kökeni araştırılıyor. İhsan Eliaçık, İslam’a getirdiği sosyal adalet temelli yorumlarıyla tanınmakta ve genç kuşaklar arasında etkili bir fikir insanı olarak değerlendirilmektedir.

DOĞUM TARİHİ VE EĞİTİMİ

Recep İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında olacak. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri ve Kırşehir’deki çeşitli okullarda tamamladı. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi, ancak 1990 yılında mezun olmadan fakülteden ayrılarak bağımsız yazarlık kariyerine adım attı.

KARİYERİ VE YAZIN DAVRANIŞI

İhsan Eliaçık, yazarlık kariyeri boyunca Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Yeryüzü, Bilgi ve Düşünce, Yarın, Özgün İrade, Bilgi Adam, Zaman gibi dergi ve gazetelerde eserler yazdı. 20’den fazla kitabı yayımlanmış olan Eliaçık, din, toplum, siyaset ve etik konularını İslami bir perspektiften yorumladı. En bilinen özelliklerinden biri, Antikapitalist Müslümanlar adıyla bilinen sosyal adalet odaklı İslami-politik oluşumun teorik zeminini oluşturmasıdır. Bu hareket, özellikle 2010 sonrasında gençler ve adalet arayışındaki Müslüman topluluklar arasında büyük ilgi toplamıştır.