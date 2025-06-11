İhsan Küçüktepe Hayatını Kaybetti

İHSAN KÜÇÜKTEPE’NİN VEFATI SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri olan İhsan Küçüktepe, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle ‘Yumurcak’ filmleri ile hafızalarda yer eden ‘Çitlenbik’ karakteriyle tanınan Afrika kökenli Türk oyuncunun vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Film-San Vakfı, sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı duyuruda, “Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini paylaştı.

ÇİTLENBİK KARAKTERİYLE YÜREKLERİ FETHETMİŞTİ

Çocuk yaşta ‘Yumurcak’ serisinde ‘Çitlenbik’ rolüyle izleyici karşısına çıkan İhsan Küçüktepe, sokak çocuğu karakteri ile hem neşesi hem de fedakârlığıyla Türk halkının gönlünde özel bir yer edindi. Özellikle, Yumurcak’ı kurtarmaya çalıştığı sahne, sinema tarihinin en etkileyici anlarından biri olarak herkesin aklında kaldı.

BİR DİZİ İLE BAŞARI DİZİSİNE İMZA ATTI

İhsan Küçüktepe, 1975 yılında Halit Refiğ’in yönetiminde çekilen ilk ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde ‘Beşir’ karakteriyle de hatırlanıyor. Bu rol, Bihter’in trajedisinin önemli bir parçası oldu ve karakterin sinema dilindeki aktarımında büyük bir katkı sağladı. 1977 yılında İbrahim Tatlıses ile birlikte ‘İbo ile Güllüşah’ filminde bir başka sokak çocuğunu canlandırarak izleyicinin beğenisini kazandı.

SESSİZ BİR HAYAT SEÇİMİ

2000’li yıllarda televizyon dizilerine konuk olarak dönen Küçüktepe, 2004’te ‘Cennet Mahallesi’nde iki bölüm, 2006’da ise ‘Arka Sokaklar’da bir sezon boyunca rol aldı. Ancak sonrasında, kameraların önünden uzak kalmayı ve sessiz bir yaşam sürmeyi tercih etti.