İhsan Küçüktepe Hayatını Kaybetti, Acı Haber

İHSAN KÜÇÜKTEPE’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

Türk sinemasının belleklerde yer eden simalarından biri olan Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında vefat etti. ‘Yumurcak’ filmlerindeki ‘Çitlenbik’ karakteriyle tanınan Küçüktepe’nin ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Acı haber, Film-San Vakfı’nın sosyal medya platformundan yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İLK GÖRÜNTÜLERİNİ YUMURCAK SERİSİNDE YAKALADI

İhsan Küçüktepe, çocuk yaşta katıldığı ‘Yumurcak’ serisinde canlandırdığı ‘Çitlenbik’ rolüyle tanınmaya başladı. Çitlenbik karakteri, sokak çocuğu olarak tanımlanmış ve neşesiyle, fedakarlığıyla Türk izleyicisinin gönlünde önemli bir yer edinmişti. Özellikle Yumurcak’ı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği sahne, Türk sinema tarihinde unutulmaz anlar arasında sayılıyor.

TELEVİZYON DÜNYASINDA DA UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

Küçüktepe, 1975 yılında Halit Refiğ’in yönetimindeki ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde ‘Beşir’ karakterini canlandırdı. Bu karakter ile Bihter’in trajedisine önemli bir katkıda bulundu. 1977’de İbrahim Tatlıses ile Güllüşah filminde, yine bir sokak çocuğu rolünde izleyici karşısına çıktı ve bu performansıyla izleyicinin sevgisini kazandı. 2000’li yıllarda televizyon dizilerine konuk rollerle geri dönen Küçüktepe, 2004’te ‘Cennet Mahallesi’nde ve 2006’da ‘Arka Sokaklar’da rol aldı. Ancak daha sonra, kameraların önünden uzaklaşarak sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.