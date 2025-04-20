İhsan Neşeli, Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

BEKLENMEDİK BİR OLAY

Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde kadrolu olarak işe alınacak 60 kişiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen test sırasında kalp krizi geçiren İhsan Tuğrul Neşeli (19), hayatını kaybetti. Olay, 18 Nisan’da 2000 Evler Mahallesi’ndeki spor salonunda yaşandı. Nevşehir İl Özel İdaresi, işe alım için fiziki yeterlilik testi düzenledi.

SALONDA FENALAŞTI

Sınavda bekleyen İhsan Neşeli, aniden fenalaştı. Çevredekilerin hemen ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Neşeli’nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Neşeli, hastaneye kaldırılmasının ardından dün sabah hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hastane morgunda otopsi işlemleri tamamlanan İhsan Tuğrul Neşeli’nin cenazesi, Külliye Camii’ne götürüldü. Cenaze törenine, Neşeli’nin aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Neşeli’nin tabutunun üzerine, gönül verdiği Nevşehir Belediyespor’un kırmızı beyaz flamasından, formalarından ve kaşkollarından oluşan semboller yerleştirildi. İhsan Neşeli, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.