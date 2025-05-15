İhsaniye Kaymakamı Etkinliklere Katıldı

İHSANİYE KAYMAKAMI ETKİNLİĞE KATILDI
İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İhsaniye Milli Eğitim Müdürü Arif Kavas ile birlikte Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
DEVLET HASTANESİ ZİYARETİ
Etkinliğin ardından Kaymakam Bildirici, İhsaniye Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Başhekim Opr. Dr. Osman Şan’dan hastane çalışmaları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Günün ilerleyen saatlerinde ise Osmanköy Ortaokulu ve İlkokulu’ndaki İhya Projesi kapsamında düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılım sağladı. Burada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Bildirici takdim etti.