İhtiyaç Sahibi Kadınlara Hediye Desteği

ANLAMLI HEDİYELER İLE SEVİNDİRİYORLAR

Gaziantep’te evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç kızlara “gelin bohçası”, yeni doğum yapan annelere ise “bebek bohçası” desteği sunuluyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Hayata Başlarken” ve “Hayata Merhaba” projeleri çerçevesinde, Gaziantep İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları üyesi kadınlar, çeyiz setleri hazırlayarak bu genç kızlara ve yeni annelere yardımcı oluyor. Hazırlanan bohçalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere titiz bir şekilde hazırlanıyor.

İYİLİK ATÖLYESİ’NDEN DESTEK

Gaziantep’teki “İyilik Atölyesi”nde görevli gönüllü kadınlar, projeye destek olsun diye çeyiz ürünleri ile yeni doğum yapan annelerin bebekleri için kıyafetler hazırlıyor. Hayırseverlerin de katkılarıyla oluşturulan hediyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere merkezi teslim ediliyor. Daha sonra belirlenen evlere ziyaretler düzenlenerek nişanlı kızlara çeyiz setleri teslim ediliyor.

PROJENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, bu projelerin genç kızlar ve anneler için büyük bir anlam taşıdığını belirtiyor. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerine hastane çıkışında bebek bohçası hazırladıklarını ifade eden Sağlamoğlu, “Hayata Başlarken” projesiyle de yetim kızların çeyizlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Hayırseverlerin projeye verdikleri destek için teşekkür eden Sağlamoğlu, “Gaziantep, bu konuda çok duyarlı bir şehir. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştırmaya özen gösteriyoruz” dedi.

GÖNÜLLÜLER İYİLİK İÇİN ÇALIŞIYOR

Atölyede gönüllü olarak çalışan Zeynep Akbulut, her fırsatta iyilik atölyesine gelerek, seccade, yatak örtüsü, masa örtüsü ve çeyizlik eşyalar hazırladıklarını belirtiyor. Akbulut, “Yetim kızlarımıza ve yeni doğan bebeklerimize diktiğimiz ürünleri hazırlayıp teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece projeler, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.