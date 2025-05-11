İHÜ Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDEN PASTACILIK EĞİTİMİ

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen pastacılık eğitimini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başakşehir Yerleşkesi’nde yer alan Öğrenci Merkezi’ndeki Mutfak Atölyesi’nde, 4 hafta süren eğitimi tamamlayan kursiyerlere yönelik sertifika töreni yapıldı.

SERTİFİKA TÖRENİ VE İLGİLİ KONUŞMALAR

Törene katılan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, şef önlüğünü giyip, tezgahın başına geçerek hamur açtı ve pide yaptı. Erdoğan’a, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün, şef Ramazan Bingöl ve şef Gamze Tosun da eşlik etti. Bilal Erdoğan, Mutfak Atölyesi’nin üniversitedeki mevcut fiziksel olanaklardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür kursların Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde devam edeceğini ifade eden Erdoğan, “Bu atölyemiz üniversitemizdeki öğrencilerimizin sosyal aktivitelerine zenginlik katacak bir mutfak atölyesi olmuş oldu. Bu nedenle Olgunlaşma Enstitüsü’ne, mutfak sanatlarının yaşatılması yönündeki çalışmaları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM HEDEFLERİ

Etkinlikte, şef Ramazan Bingöl ve Gamze Tosun’un kendileriyle beraber olduklarını dile getiren Erdoğan, “Onlar bu bölgenin mutfak ustalarıdır. Inşallah burada kurslar vermeye devam ederler. Bunun dışında tanınmış şeflerimizin Türk mutfak sanatlarına katkı sağlamak ve yeni yetenekleri yetiştirmek için bizimle birlikte olacaklarını umuyoruz. Hem üniversitemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen hayırseverlerimize, hem Milli Eğitim Müdürümüze hem de Olgunlaşma Enstitüsü’ne bu güzel başlangıç için teşekkür ediyorum.” dedi.

EĞİTİMİN TEMEL AMACI

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Yentür, okulun amacının sadece sınavlara hazırlamak değil, aynı zamanda hayata hazırlamak olduğunu vurguladı. Yentür, “Eğitimin de temel amacı kişinin ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkarmaktır. Biz de bu ilgi ve yetenekler için bir ortam oluşturarak, üniversitelerle veya mesleki örgütlerle bir deneyim kaynağı oluşturup, öğretmenlerle buluşturuyoruz.” şeklinde konuştu. Yentür, Milli Eğitim’in önemli bir parçasının da hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim olduğunu aktararak, bu vesileyle üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla işbirliği yaptıklarını belirtti. Yentür, İstanbul’un bütün ilçelerinde bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Etkinlikte, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdimi gerçekleştirildi.