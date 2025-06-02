İhü Ve Rtük İşbirliği Protokolü İmzaladı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında bir işbirliği protokolü imzaladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu önemli sözleşmenin imza töreninde İHÜ’nün, ilim ve irfan sahibi gençlerin yetiştirildiği bir kurum olduğunu belirtti. Şahin, imzalanan protokolün, iki kurum arasında uygulanabilir şartları kapsadığını ifade ederek, staj imkanlarından başlayarak uzman değişimi ve yüksek lisans eğitimleri gibi çok yönlü işbirliklerine değindi. Ayrıca, “Müjdesini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalar olacak. Bu anlamda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz, İbn Haldun Üniversitesinin bu başarılı çalışmalarının yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

KALİTELİ İNSAN KAYNAĞININ OLUŞUMUNA DESTEK

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, imzalanan protokolün kamuya hizmet amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Arkan, işbirliğinin öğrencilere RTÜK’te staj yapma fırsatı sunacağına vurgu yaparak, “İşbirliği, bir radyo-televizyon denetleme kurumunun nasıl çalıştığını öğrenerek kaliteli insan kaynağının oluşmasına imkan verecektir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, veri yönetimi ve analizi, iletişim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında ihtiyaç duyulan sertifika ve yüksek lisans programlarıyla katkı sağlayacaklarını belirtti. “Dijital bağımlılık, dijital zorbalık gibi medyada oluşan ve giderilmesi gereken alanlarda RTÜK’ün anlamlı bir paydaş olduğunu düşünüyoruz. Diğer kurumlarımızın da katılımıyla ikili, üçlü ya da dörtlü şekilde yarışmalar, proje programları veya eğitim faaliyetleri geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye ekledi.

MEDYA AKADEMİSİNE DESTEK VERİLECEK

Prof. Dr. Arkan, protokol kapsamında RTÜK’ün kurmayı planladığı Medya Akademisine akademik destek sağlayacaklarını, eğitim içeriği, eğitici havuzu ve yayın tasarımı konularında ortak çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi. Aile dostu içeriklerin teşviki, İslamofobi ve kültürel ayrımcılık konularında akademik yayınlar, RTÜK verilerine dayalı bilimsel araştırmalar, medya okuryazarlığı atölyeleri ve uluslararası projelerde işbirliği gibi başlıkların gündeme geleceğini açıkladı. Protokolün 5 yıl boyunca geçerli olacağına dikkat çeken Arkan, medya ile akademi arasında stratejik bir köprü kurarak toplumda bilinçli medya tüketimini artırmayı, iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. İmza töreninde, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ve diğer kurum ile üniversite mensupları da hazır bulundu.