II. Yaşlılık Şurası Öncesi Adıyaman Çalıştayı Yapıldı

İL YAŞLI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Yaşlılık Şurası öncesinde, yerel ihtiyaç ve önerilerin tespit edilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlattığı İl Yaşlı Çalıştayları çerçevesinde Adıyaman’da önemli bir çalıştay düzenledi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Safvan Çocuk Evleri Sitesi’nde yapılan çalıştaya, Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, çeşitli kamu kurumları temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri, üniversite mensupları, sivil toplum kuruluşları ve medya görevlileri katıldı.

YAŞLILIK TOPLUMSAL BİR MESELEDİR

Çalıştayda konuşma yapan Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, yaşlanma olgusunun yalnızca bir demografik veri değil, çok yönlü bir toplumsal mesele olduğunu belirtti. Yıldız, “Yaşlanma olgusunu yalnızca demografik bir istatistik olarak değil, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir mesele olarak ele almak üzere buradayız. Yaşlılığın atıl kalmak değil; anlam üretmek olduğuna inancımızı güçlendireceğiz. Bu çalıştayda bulacağımız yerel çözümler, yalnızca Adıyaman’a değil, II. Yaşlılık Şurası aracılığıyla tüm ülkemize ışık tutacaktır” şeklinde konuştu.

YAŞLI BİREYLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çalıştayda, yaşlı bireylerin karşılaştığı sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık temelli sorunlar detaylı olarak ele alındı. Yerel çözüm önerileri ve ihtiyaçlar katılımcılar tarafından masaya yatırıldı. Elde edilen veriler, II. Yaşlılık Şurası’na katkıda bulunmak için raporlanacak. Çalıştayın, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.