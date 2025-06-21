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İİT DBK 51. Oturum İstanbul’da Başladı

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ BAŞLIYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri, birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

TOPLANTI İKİ GÜN SÜRECEK

51. Oturum 2 gün sürecek. Toplantı öncesi, katılan ülkelerin heyet başkanları, birlikte fotoğraf çektirdi. Şu an İstanbul’da gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, bölgesel işbirliği ve dayanışma açısından büyük bir öneme sahip.

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