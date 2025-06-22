İıT Dışişleri Bakanları İstanbul’da Toplanıyor

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN 51. OTURUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Bu zirvenin dikkat çeken konuklarından biri ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi oluyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE İSRAİL-İRAN GERİLİMİ VAR

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği son saldırılar ve bölgede tırmanan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik olan saldırılar, bu zirvede özel bir oturumda ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelmeden önce yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” şeklinde ifadeler kullanıyor. Ayrıca, toplantı süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Arakçi, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” dedi.