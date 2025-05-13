İİT İSEDAK Toplantısı, Ankara’da Başladı

TOPLANTININ İÇERİĞİ VE KATILIMCILAR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41. İzleme Komitesi Toplantısı, Ankara’da başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu başkanlık ediyor. Toplantıya, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Brunei, Gambiya, Senegal, Kuveyt, Endonezya, Nijerya ve Filistin gibi birçok ülke katılıyor.

FİLİSTİN DAVASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Toplantıda, İİT üyesi ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik son gelişmeler ele alındı. İslam ülkelerinin Filistin meselesinde ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı ve “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları” ağır şekilde kınandı. Filistin’in siyasi bütünlüğü sağlanmadan bölgede gerçek barış ve huzurun oluşamayacağına dikkat çekildi ve “İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü insanlık dışı vahşetin sona erdirilmesi” talep edildi.

EKONOMİK DESTEK VE PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Toplantıda ayrıca Filistin’e gerekli ekonomik desteklerin sağlanmasının önemine değinilerek, İİT Üyesi Ülkelerin bu konuda destek sağlamaya devam etmesi gerektiği ifade edildi. İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesinde gerçekleşen girişimler, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ’lerin geliştirilmesi gibi alanlarda bugüne kadar 20 proje tamamlandı. Ayrıca bu yıl uygulanmakta olan 8 proje ile ilgili de somut çıktılar ele alındı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR VE TAVSİYE KARARLARI

İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar görüşüldü ve bu konuda alınacak tavsiye kararları, 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulacak. Öte yandan Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı İİT Tahkim Merkezi’nin başarıyla sürdürülen faaliyetleri, İslam ülkeleri arasında ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü açısından önemli bir adres olma hedefini taşıyor.

PROJE FİNANSMANINI DEĞERLENDİRME

Toplantıda İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması çerçevesinde 2013-2024 yılları arasında tamamlanan 157 projenin gelişmeleri değerlendirildi. Bugüne dek 56 İslam ülkesinin yararlandığı bu mekanizma altında, bu yıl içinde 23 proje uygulandı. Alınan tavsiye kararları, Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere hazırlanıyor. Toplantının kapanış oturumu yarın gerçekleştirilecek.