İİT New York Grubu, Güney Asya’daki Gerilimi Kınıyor

GÜVENLİK ORTAMINDA KÖTÜLEŞME VURGUSU

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu, Güney Asya’daki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Hindistan’ın Pakistan’a yönelik asılsız suçlamalarının, bölgede mevcut olan kırılgan durumu daha da zorlaştırdığına ve güvenliği tehdit ettiğine işaret etti. İİT New York Grubu, yaptığı müzakerelerin sonrasında bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

TERÖRİZME KARŞI İLKESEL DURUŞ

Açıklamada, “İİT Grubu, kim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın, terörizmin her türlüsüne karşı ilkesel duruşunu ve kınamasını yinelemekte, herhangi bir ülke, ırk, din, kültür veya milleti terörle ilişkilendirme çabalarını kesin şekilde reddetmektedir.” ifadeleri yer aldı. Cammu Keşmir sorununun çözümünün, Güney Asya’da barış ve güvenliği etkileyen temel mesele olmaya devam ettiğine vurgu yapılırken, Cammu Keşmir halkına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda tanınan kendi kaderini tayin hakkının verilmediği hatırlatıldı.

PAKİSTAN’IN SÜREKLİ İTİDAL GÖSTERİŞİ

Pakistan’ın, uluslararası hukuk ve BM Şartı çerçevesinde anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözmeye olan bağlılığı takdir edildi. Pakistan’ın gerilimi artırma peşinde olmadığı ve Cammu Keşmir halkının haklı taleplerine yönelik saygılı bir diplomatik angajmana açık tutumunun memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in arabuluculuk teklifinin de olumlu bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma, özellikle BMGK üyelerine, bölgede tansiyonu düşürmek için derhal güvenilir adımlar atma çağrısı yapıldı. Hindistan’a, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden düşmanca söylem ve eylemlere son vermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, “İİT New York Grubu, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik asılsız suçlamalarının, halihazırda hassas olan bir bölgede gerilimi artırarak Güney Asya’daki güvenlik ortamını daha da kötüleştirmesinden derin endişe duyuyor.” cümlesi kullanıldı. İİT’nin Pakistan hükümeti ve halkıyla sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

PAHALGAM SALDIRISI VE SONUÇLARI

Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde yaşanan terör saldırısında, silahlı kişilerin 22 Nisan’da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” iddiaları üzerine “İndus Suları Anlaşması”nı askıya almış, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alarak daha önce verilen vizelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Pakistan ise bu suçlamaları reddederek, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, “İndus Suları Anlaşması”na aykırı şekilde nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını belirtmiş, Hindistan ile ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.