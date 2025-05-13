İİT Ombudsmanlar Toplantısı Tahran’da Yapılıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanları Tahran’da Toplanıyor

OMBSUDMANLARIN TOPLANTISI TAHERAN’DA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Ombudsmanları, İran’ın başkenti Tahran’da 4. Genel Kurul ve 12. Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirmekte. Türkiye’nin de dahil olduğu 17 İİT üyesi ülkeden Ombudsmanların katıldığı bu iki gün sürecek toplantı, “Kapsamlı Hesap Verebilirlik, Adil Yönetim ve İslam Ümmetinin Yakınlaşması” teması ile düzenleniyor.

DENETİM VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının açılışında konuşan İran Kamu Başdenetçisi Zebihullah Hodaiyan, toplantının amacının ombudsmanlık alanında İslam ülkeleri arasında uygun iş birliği ve uzlaşı platformlarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Hodaiyan, “Deneyim ve bulgularımızı paylaşarak ülkelerimizde etkin ve adil bir yönetim sağlanmasına yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. Bugün fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak, ülkelerimizdeki kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların haklarını korumak için çözümler sunmak amacıyla bir araya geldik.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLİ VE AÇIKLAMALAR

Türkiye’yi temsil eden Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği’nin 4. Genel Kurul ve 12. Yönetim Kurulu Toplantısı için Tahran’da bulunmaktayız. Biz Türkiye olarak yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyiz.” ifadelerini kullandı. Toplantının İslam dünyası arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Akarca, “Dünyanın neresinde olursa olsun dili, dini, ırkı, cinsiyeti fark etmeksizin herhangi bir insan hakları ihlali söz konusu olduğunda harekete geçme ve gerekli tedbirleri alma konusunda bu toplantıyı yapıyoruz.” dedi.

HESAP VEREBİLİRLİK VE ADİL YÖNETİM TEMASI

Toplantının ana temalarından biri de “hesap verilebilirlik” üzerinde durulduğunu belirten Akarca, adil yönetim ilkelerinin bu platformda tartışılacağını söyledi. Filistinlilere yönelik süren soykırım konusunun da gündemde olduğunu aktaran Akarca, “Filistin’de ve Gazze’de yaşanan bir soykırım, insanlık suçu ve katliam var. Bununla ilgili meslektaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız. Bu toplantı, İslam dünyası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi adıyla büyük bir önem taşıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.