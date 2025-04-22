IJS, 31 Bin 459 Ziyaretçi Ağırladı

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BULUŞMASI TAMAMLANDI

Mücevher endüstrisinin en kıymetli etkinliklerinden biri olan 57. İstanbul Jewelry Show (IJS), 129 ülkeden 31 bin 459 ziyaretçi ile sona erdi. Informa Markets tarafından düzenlenen fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi ve burada 1500 marka ile firma, çeşitli ürünlerini ve koleksiyonlarını katılımcılara sundu. Mücevher profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikte, dört gün boyunca toplamda 31 bin 459 ziyaretçi ağırlandı. Geçen yıl nisan ayında düzenlenen etkinlik ile kıyaslandığında, ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 4, yurt içindeki katılımcılarda ise yüzde 14’lük bir artış gözlemlendi.

ZİYARETÇİ PROFİLİ VE YURT DIŞINDAN GELEN İLGİ

İstanbul Fuar Merkezi’nde, yedi salonda ve toplam 70 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyon, ziyaretçi profili açısından da oldukça ilgi çekti. Katılımcıların yüzde 71’i yurt içinden, yüzde 29’u yurt dışından geldi. Fuara, Türkiye dışından en fazla ziyaretçi sırasıyla İran, Hindistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden katıldı.

YENİ TASARIMLAR VE SEKTÖRE KATKILAR

IJS İstanbul Jewelry Show’a katılan markalar, en son tasarımlarını sergiledi. Öne çıkan koleksiyonlar arasında altın, pırlanta, gümüş ve değerli taşlar yer aldı. Fuarda ayrıca IJS Tech bölümünde kuyumculuk ekipmanları, makineleri ve yan sanayi ürünleri de tanıtıldı. Yeni sezon vitrinlerini güncellemek isteyen sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar, Mücevher İhracatçıları Birliği işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerle de dikkat çekti. “Art for Jewellery: Inspiration Hub”, “Efsaneler” temalı tasarım yarışması, WSGN tarafından sunulan trend semineri gibi etkinliklerle mücevher endüstrisinin gelişimine önemli katkılar sağladı.

IJS İHRACAT KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Açıklama yapan IJS İstanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, nisan ve ekim aylarında dünya mücevher endüstrisini İstanbul’da buluşturduklarını belirtti. Cengiz, “Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80’i bu fuarlarda gerçekleşiyor. Bu yüzden IJS, ülke ekonomisi ve sektör için son derece önemli bir organizasyon. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz” dedi. Nisan etkinliğini önemli ticaret fırsatlarıyla tamamlayan mücevher sektörü, yılın ikinci yarısındaki 58. IJS İstanbul Jewelry Show için 1-4 Ekim 2025 tarihlerinde tekrar İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya gelecek.