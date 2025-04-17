İK Profesyonellerinin YZ Kullanımını Değerlendirdiği Araştırma Yapıldı

İK PROFESYONELLERİ YAPAY ZEKAYI KULLANIYOR

İş başvurularında yapay zeka araçlarının kullanımını araştıran bir anket gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, her üç İK profesyonelinden ikisi, yapay zeka tarafından oluşturulmuş öz geçmişlerle (CV) karşılaşıyor. Ayrıca profesyonellerin yarısı, bu CV’leri özgünlükten uzak buluyor. Özellikle son iki yıldır, ChatGPT, Gemini gibi yapay zeka tabanlı metin üretim araçlarının yaygınlaşması işe alım süreçlerinde önemli değişiklikler yaratıyor. Şirketler, öz geçmişleri yapay zeka ile değerlendirip filtrelerken, ilk aşamadaki mülakatları da yapay zeka aracılığıyla yapma oranları artıyor. Adaylar da öz geçmiş (CV) ve ön yazılarını hazırlarken bu araçlardan faydalanıyor. Ancak bu durumun fark edilirliği ve İK profesyonellerinin kararları üzerindeki etkisi merak ediliyor. Çevrim içi anket yöntemi ile yapılan araştırma, yaklaşık 200 İK profesyonelinin bu konudaki görüşlerini ortaya koyuyor.

İK PROFESYONELLERİ YAPAY ZEKANIN FARKINDA

Araştırmaya katılan İK profesyonellerinin yüzde 32’si son bir yılda birçok kez, yüzde 32’si ise birkaç kez yapay zekayla oluşturulmuş bir CV veya ön yazı ile karşılaştığını ifade ediyor. Yüzde 36’sı ise hiç rastlamadığını söylüyor. Ancak yapay zeka kullanıldığını düşünmeyen profesyonellerin önemli bir kesimi, durumun tersine bir görüşte bulunuyor. ‘Adayların çoğu yapay zeka kullanmıyor’ diyenler yalnızca yüzde 12 gibi bir oran oluşturuyor. Yapay zeka destekli öz geçmiş hazırlayan kişilerin büyük bir kısmını yeni mezun veya stajyerler oluşturuyor. İK profesyonellerinin yüzde 52’si yeni mezunların, yüzde 17’si 1-3 yıl deneyime sahip olanların, yüzde 4’ü ise orta düzey çalışanların öz geçmişlerinde yapay zekanın izlerini görüyor. Yüzde 27’si de yapay zekanın, tüm aday gruplarının CV’lerinde etkili olduğuna inanıyor.

YAPAY ZİHAZLI CV’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İK profesyonellerinin yüzde 53’ü, bir CV’nin yapay zeka ile hazırlanmasının kararlarını doğrudan etkilemediğini, özgün olanın adayın becerileri olduğunu belirtiyor. Yüzde 29’u, yapay zeka kullanımını destekliyor ve bunun adayın teknolojiyle uyum sağladığını gösterdiğine dikkat çekiyor. Yüzde 18’lik bir kesim ise bu CV’leri, adayın gerçek yeteneklerini yansıtmayabileceği düşüncesiyle olumsuz buluyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 50’si, yapay zeka ile hazırlanan bu öz geçmişleri tekrarlayan, kişisel olmayan ve özgünlükten uzak buluyor. Yüzde 37’si bunun standart ama yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 13’ü ise profesyonel ve etkileyici buluyor. Ancak bazı katılımcılar, yapay zekalı CV’lerin çoğu zaman abartılı veya yanlış bilgi içerdiğini, bu durumun mülakatlarda ortaya çıktığını belirtiyor.

ETİK TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞLER

Araştırmada İK profesyonellerine, adayların yapay zeka kullanımı hakkında bilgi vermesinin gerekip gerekmediği soruldu. Yüzde 42’si bilgi verilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 36’sı böyle bir gerekliliğin olmaması gerektiğini düşünüyor. Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, “Yapay zeka, adayların öz geçmişlerini daha etkili bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olan önemli bir araç haline geldi. Özgünlük ve şeffaflık, aday ile şirket arasındaki güvenin temeli. Yanıltıcı veya abartılı bilgiler kısa vadede yarar sağlasa da mülakatlarda mutlaka anlaşılır. Bu durum, hem şirketler hem de çalışanlar için zaman, emek ve maliyet kaybı yaratıyor. Adaylar, yapay zekayı bir destek aracı olarak görmeli ve CV’lerini kendi deneyimleriyle zenginleştirmelidir. Şirketler de bu süreçte teknolojiyi değil, insanı merkez almalı” dedi.