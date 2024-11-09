IKBY, HDP’nin Erbil Ofisini Kapatma Kararı Aldı

ERBİL’DE HDP OFİSİ KAPATILDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) merkezi olan Erbil’de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ofisinin kapatıldığı bildiriliyor. Güvenlik güçlerinin HDP’nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip’in yanı sıra parti üyeleri Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ve Nasır Yağız’ı araçlara bindirerek Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü öğrenildi. HDP’nin Erbil’deki sözcüsü Hikmet Hatip, Süleymaniye’nin Azadi Parkı’nda basın toplantısı düzenleyerek gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Hikmet Hatip, “Bize ‘Süleymaniye’ye gidin, sizin burada işiniz kalmadı, yaşamınıza orada devam edin’ dediler. Gerekçesini sorduğumda ise bize yanıt vermediler” diyerek durumu aktardı.

IKBY YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK

IKBY makamlarından bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Bu durum, bölgedeki siyasi atmosferin ne denli gergin olduğunu gözler önüne seriyor. HDP’nin ofisinin kapatılması ve temsilcilerin zorla gönderilmesi ciddi endişelere yol açabiliyor. Ayrıca, bu durumun IKBY’nin gelecekteki politikaları üzerindeki etkileri merak ediliyor.

NEÇİRVAN BARZANİ’DEN DEĞERLENDİRME

Son günlerde Türk yetkililerle de diyalog halinde olan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020’de imzalanan ve Sincar’daki PKK varlığının sonlandırılmasını hedefleyen anlaşmanın, PKK sebebiyle uygulanamadığını belirtti. Barzani, Türkiye’nin Irak’taki PKK karşıtı eylemlerine dair, “Operasyonların ana sebebi PKK’dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye’de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK’dır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye’ye ‘bu işi yapman senin hakkın değil’ diyebiliriz” şeklinde bir açıklama yaptı. Barzani, PKK’nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı göstermediğinin altını çizdi.