“IKBY Yönetimi HDP Ofisini Kapatma Kararı Aldı”

HDP OFİSİNİN KAPATILMASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ofisi kapatıldı. Güvenlik güçlerinin HDP’nin IKBY Temsilcisi Hikmet Hatip ile parti üyeleri Aydın Yalvaç, Sıdkı Vakkar ve Nasır Yağız’ı araçlara bindirip Süleymaniye il sınırlarına götürdüğü bildirildi. HDP’nin Erbil sözcüsü Hikmet Hatip, Süleymaniye’nin Azadi Parkı’nda düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hikmet Hatip, “Bize ‘Süleymaniye’ye gidin, sizin burada işiniz kalmadı, yaşamınıza orada devam edin’ dediler. Gerekçesini sorduğumda ise bize yanıt vermediler” dedi. Ancak IKBY makamlarından konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

PKK’NIN ETKİSİ VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Son günlerde Türk yetkililerle de temas kuran IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020’de imzalanan anlaşmanın PKK varlığı nedeniyle uygulamaya konulamadığını dile getirdi. Barzani, Türkiye’nin Irak’taki PKK karşıtı operasyonlarına yönelik, “Operasyonların ana sebebi PKK’dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. PKK, Türkiye’de herhangi bir eylem gerçekleştiremiyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK’dır” açıklamasını yaptı. Barzani, “Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye’ye ‘bu işi yapman senin hakkın değil’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı ve PKK’nın IKBY hükümetinin kararları ile kurumlarına saygı duymadığını vurguladı.