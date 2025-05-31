İKÇÜ Film Festivali Ödül Töreni Yapıldı

İLK İKÇÜ FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİYLE TAMAMLANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen İKÇÜ Film Festivali, Gazze’de yaşanan insanlık drama ışık tutarak ödül töreniyle noktalandı. Festival, “keşif, bilgi ve aile” mottosuyla “kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri” olmak üzere üç ana kategoride gerçekleştirildi. Dört gün süren etkinlikte toplamda 81 film gösterildi ve dört atölye ile 16 yönetmen ve yapımcı söyleşisine ev sahipliği yapıldı. Festivalin kapanış töreni, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Belgesel film kategorisinde en iyi film ödülünü Hasan Ete’nin “İyi Ölüm” adlı eseri kazandı. Öğrenci filmleri kategorisinde ise en iyi film ödülü, Can Kahraman ve Barış Kösem’in “Zaman Usulca Fısıldadı” isimli filmine verildi. Jüri özel ödülüne Berkay Ellek’in “Beyaz Güvercin” filmi layık görüldü. Kısa film kategorisinde en iyi film ödülünü Yakup Tekintangaç’ın “Mori” aldı, Mehmet Kanadlı’nın “Danışman” filmi ise jüri özel ödülünü kazandı. Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülü ise Mert Erez’in “Rehber” adlı eserine verildi.

KAMERA GAZZE SEÇKİSİ İLGİ GÖRDÜ

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Kamera Gazze”, Festival Direktörü Burak Taylan Yılmaz ve Festival Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal tarafından oluşturuldu. Bu bölüm, Gazze konulu ulusal ve uluslararası dikkat çeken filmleri bir araya getirerek, sinemanın gücüyle yaşanan trajedilere dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Bu seçkide öne çıkan yapımlardan biri olan “I See Gazze” (Gazze’yi Görüyorum), 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze topraklarındaki soykırımı ele alıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen felaketler karşısında insanların gerçekleştirdiği protesto ve eylemler, beyaz perdeye taşındı. Seçkide ayrıca “Beyaz Güvercin”, “Doğudan Gelen Hayaletler”, “Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair” ve “Yıldız Yahut Portakal” isimli yapımlar da yer aldı.