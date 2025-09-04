İKÇÜ Orman Mühendisliği, Kuraklık ve Suyun Yönetimi

KURAKLIK VE SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, meteoroloji tahminlerine dayanarak önümüzdeki 3 aylık süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olacağını belirtiyor. Özkan, “Yağışların da mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Kuraklık ve su sıkıntısının afet boyutunda incelendiğini ve acil eylem planlarıyla kısa, orta ve uzun döneme yayılmış entegre yönetimin oluşturulması gerekiyor” ifadesini kullanıyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını sağlayan barajların su seviyelerinde önemli bir düşüş yaşanıyor. Özellikle Gördes Barajı tamamen kururken, Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 5,57’ye gerilemiş durumda.

UZUN DÖNEM YAĞIŞSIZLIK ENDİŞESİ

Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, İzmir’de uzunca bir süre yağan yağış olmadığına dikkat çekiyor. “Orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına bakıldığında bu yazın kurak olarak geçeceği raporlarla gözüküyordu. Ancak raporların bu kadar yüksek doğrulukta çıkması, kuraklıkla mücadele kapsamında raporların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oldu. Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve yağış rejiminin düzensizliği buharlaşmanın artmasına yol açtı” diyor. Böylece, eksilttiğimiz suyun yerine yenisini koymanın yanı sıra yeni yağışların gelmemesi ve artan buharlaşma nedeniyle daha fazla su kaybı yaşandığını belirtiyor.

BİREYSEL TASARRUF VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Meteorolojinin yeni tahminlerine göre önümüzdeki 3 aylık periyotta sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olacağını vurgulayan Özkan, “Yağışların da mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Bu, mevcut sıkıntılarımızın daha da artarak şiddetlenmesine ve daha dramatik çözümler yürürlüğe koymamız gerektiğine işaret ediyor. Suyun çoğunluğu bireysel kullanımda olan büyük şehirlerde bireysel tasarruf önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor” diyor. Özkan, su kesintilerinin kısa vadede etkili olabileceğini ancak uzun vadede alternatif çözümler geliştirerek kapsamlı su yönetimi politikalarının oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

STRATEJİK YÖNETİM PLANLARI

Kuraklık ve su sıkıntısının afet boyutunda ele alınması gerektiğini söyleyen Özkan, “Acil eylem planlarıyla kısa, orta ve uzun döneme yayılmış entegre strateji yönetim planlarının oluşturulması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, fazla su kullananların daha fazla ödeme yapabileceği bir kotalama sistemi öneriyor. Altyapının zorlandığı saatlerde basıncın düşürülmesiyle birlikte kullanıma sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye’deki büyük şehir altyapısında suyun yaklaşık üçte bir oranında kayıp bulunduğunu dile getiren Özkan, düzenli altyapı taramasının ve sistematik iyileştirme politikalarının uygulanması gerektiğini aktarıyor. “Kayıp kaçağı ne kadar azaltırsak, yeni su kaynakları oluşturmadan daha az maliyetle sorunlarımızı çözmüş oluruz” diyerek sözlerini tamamlıyor.