Iker Casillas Bıyıklı Tarzıyla Gündem Oldu

IKER CASILLAS’IN YENİ TARZI DİKKAT ÇEKİYOR

İspanyol futbolunun efsane ismi Real Madrid’in unutulmaz kalecisi Iker Casillas, yeni bıyıklı stiliyle sosyal medyada adından söz ettiriyor. Casillas’ın bu yeni görünümüne dair kullanıcılar arasında bir dizi espri ve yorum fırtınası patlak verdi. Kariyerine 1996 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Casillas, 1999 yılında A takıma geçiş yaptı. 2015 yılına kadar bu kulüpte birçok başarıya imza atan kaleci, 2020 yılında Porto’da futbol kariyerini sonlandırdı.

BAŞARILARLA DOLU BİR CARRİYER

Real Madrid ile sayısız zafer yaşatan efsanevi file bekçisi, 2010 yılında İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra, 2008 ve 2012 yıllarında da Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. 2020’de futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Casillas, günümüzdeki yeni tarzıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Casillas’ın bıraktığı bıyık, takipçileri tarafından ilginç yorumlara konu oldu. 43 yaşındaki kaleci, sosyal medya kullanıcılarının gözünde ‘doblolu enişte’ ya da ‘milletvekiline benzemiş’ gibi nitelendirmelerle anıldı. Casillas’ın yeni stili, geniş bir kitle tarafından merakla karşılandı ve birçok kişi onun bu görünümünü değerlendirdi. İşte Iker Casillas’ın son halinin yansıması;