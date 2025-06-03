İki Aile Arasında Kavga Çıktı

HUSUMETİN YENİDEN ATEŞLENMESİ

Ankara’nın Haymana ilçesinde, 2019’daki yerel seçimlerde Çaldağ Mahallesi muhtarlığını kazanan Hacı Ali Akçil’in öldürülmesi sebebiyle iki aile arasında yaşanan gerginlik yeniden kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Hacı Ali Akçil’in ailesi ile rakibi S.Y’nin ailesi arasında başlayan husumet devam ediyor. Bu gerginlik sonucunda F.Ç. tarafından bıçaklanan Hacı Ali Akçil hayatını kaybetmiş, saldırgan ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SİLAHLI KAVGA VE CİDDİ YARALILAR

Son olarak, Seyran Mahallesi’nde tesadüfen karşılaşan husumetli iki ailenin bazı bireyleri arasında yeniden yaşanan tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüşmüş. Olayda Hacı Ali Akçil’in babası Galip Akçil ile kardeşi İsmail Akçil vurularak ağır yaralanmış. Hastaneye kaldırılan Galip Akçil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. Ağır yaralı olan oğlu İsmail Akçil’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.A.Ü. ile birlikte 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.