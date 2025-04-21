İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı

ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Gaziantep’te, çocukları arasında çıkan tartışma iki aile arasında silahlı bir kavgaya dönüşüyor. Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti. Çocukların durumu anlatmasının ardından aileler arasında tartışma başladı.

SİLAH KULLANILDI, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma, bir süre sonra tabancaların kullanıldığı bir kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında çıkan kurşunlar, Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ve Basit K.’ye (10) isabet ediyor. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıyor. Ancak Yusuf Rahmani, hastanede kurtarılamıyor. Diğer yaralının tedavisi devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen dört şüpheli gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor ve tutuklanıyor. Olayın, çocuklar arasındaki anlaşmazlığın ailelerin silah kullanmasıyla bu kadar tehlikeli bir hale geldiği dikkat çekiyor.