İki Araç Çarpıştı, 1’i Ağır Yaralı

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Adıyaman’da gerçekleşen bir kaza sonucunda iki otomobil çarpıştı ve bu olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet E. kontrolündeki 44 KB 030 plakalı araç ile Mehmet K. kontrolündeki 02 AFK 725 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerden Mehmet K., Mehmet E. ve araçta bulunan Mehmet Sefa A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Sefa A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detaylarıyla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.