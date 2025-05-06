İki Araç Çarpıştı, 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAJİK KAZA RAPORU

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde meydana gelen dramatik trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Oğuzeli-Karkamış yolu üzerindeki kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede, araçlardan birinde bulunan Cuma K.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cuma K.’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan 2 kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.