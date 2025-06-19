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İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sularında Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde, Orhangazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İstanbul yönünde seyir halindeki 34 CCS 33 plakalı araç ile 34 HEV 257 plakalı Skoda marka otomobil, dönüş yaparken sürücülerin aniden fren yapması nedeniyle çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle 34 CCS 33 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Her iki araç da büyük çapta maddi hasar gördü. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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