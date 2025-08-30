İki Araç Çarpıştı, 9 Kişi Yaralandı

TRAJİK KAZA VE YARALILAR

Afyonkarahisar’da meydana gelen ciddi bir trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinin yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, N.Ç. yönetimindeki 06 BHT 75 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden M.A.’nın kullandığı 06 HB 9458 plakalı araca çarptı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GÜÇLERİ

Kaza meydana geldikten sonra çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen ekipler, kazadan etkilenen yaralıları ambulanslarla en yakın hastanelere taşıdı. Olayın ardından kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.