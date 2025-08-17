Haberler

İki Araç Çarpıştı, İki Kişi Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Harmanlı Beldesi’nde meydana geldi. Yasin Tütün yönetimindeki 27 AFM 79 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Mustafa Ergün’ün kullandığı 46 NA 515 plakalı otomobil çarpıştı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE HASTANEYE KALDIRMA

Bu kazada yaralananlar arasında 27 AFM 79 plakalı otomobilin sürücüsü ve 46 NA 515 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Serap Ergün yer alıyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

