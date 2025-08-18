İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Tavşanlı karayolunda meydana gelen trafik kazası, iki otomobilin çarpışmasıyla sonuçlandı. Olayda, 75 yaşındaki Yaşar Y. ve eşi 74 yaşındaki Emine Y. yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 19’uncu kilometresindeki Yoncalı kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Yaşar Y. yönetimindeki 43 AAJ 137 plakalı otomobil, Yoncalı yönünden çevreyoluna çıktığında, Tavşanlı’dan kent merkezi yönüne giden Halil İbrahim D.’nin otomobiliyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Yaşar Y.’nin aracı refüjdeki trafik levhasına çarparak durdu. Kaza sonrası, yaşlı çift yaralandı.

Kaza sonrasında, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelmiş olan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili araştırma başlattı.