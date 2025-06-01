İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı Bulundu

İKİ OTOBİL KAFADAN ÇARPIŞTI

Nevşehir’de yaşanan bir trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu olayda iki kişi yaralandı. Kaza anı, çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

KAZA GÖREME BELDESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen alkollü bir sürücü, hareket halinde iken karşı şeride geçerek karşıdan gelen bir otomobille çarpıştı. Durumu gören diğer vatandaşlar, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucunda her iki otomobilin sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.