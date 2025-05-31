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İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

İKİ OTOMOBİL KAFADAN ÇARPIŞTI

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Kaza anı, olayın meydana geldiği yerin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına detaylı bir şekilde yansıdı. Olay, merkeze bağlı Göreme Beldesi’nde gerçekleşti.

KAZAYA SEBEBİYET VEREN TEMEL OLDU

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen alkollü sürücü, seyir halindeyken karşı şeride geçerek karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralı iki otomobil sürücüsüne müdahale etti. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler ve soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebi ve detayları incelenmeye devam ediyor.

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