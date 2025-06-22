İki Arkadaş, Heykele Çıktı Eğlendi

MEZUNİYETİNİ KUTLAYAN ARKADAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Sivas’ta üniversiteden mezun olan iki arkadaş, kampüs girişindeki ‘Hurri ve Şerri’ heykeline çıkma cesaretini gösterdi. Sarissa Antik Kenti kazısında bulunmuş olan ve benzer yapılarla birlikte Cumhuriyet Üniversitesi girişinde sergilenen bu özel heykel, iki gencin elde ettikleri başarıyı kutlamak için tercih ettikleri ilginç bir nokta oldu.

YÜKSEKTE ŞEHİR MANZARASI

Kampüse eğitim için gelen bu iki arkadaş, mezuniyet sonrasında şehir manzarasını daha yüksekten görmek istediklerini belirtti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi girişinde yer alan ünlü ikiz boğa figürünün heykeline çıkarak kutlama yapmak isteyen arkadaşlar, orada eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı. Bir süre burada oturarak çevreyi izleyen gençler, “Gitmeden önce şehri biraz daha yüksekten izleyelim dedik. Buradan herkesi iyi izliyoruz. Gayet eğlenceli” şeklinde ifadelerde bulundu.

POLİS UYARISIYLA HEYKELDEN İNDİLER

Bir müddet boyunca heykele oturan iki arkadaş, polis ekiplerinin uyarısıyla heykelden inmek zorunda kaldı. Bu durum, etkinliklerinin keyfini biraz kaçırsa da gençler, mezuniyetlerini unutulmaz bir anıyla taçlandırmış oldu.

– SİVAS