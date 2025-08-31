Haberler

İki Arkadaş SİHA Maketini Yaptı

HATAY’DA YAPILAN BAYRAKTAR TB2 MAKETİ

Hatay’ın Payas ilçesinde 26 yaşındaki iki arkadaş, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının ahşap maketini yapıyor. Milli savunma sanayisi projelerine büyük ilgi duyan Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, bu projeyi hayata geçirmek için bir araya geldi.

MAKETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

Yaklaşık 30 gün süren çalışmanın ardından SİHA maketi başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Bu etkileyici eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde sergilenmeye başlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Haberler

Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.