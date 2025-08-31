İki Arkadaş SİHA Maketini Yaptı

HATAY’DA YAPILAN BAYRAKTAR TB2 MAKETİ

Hatay’ın Payas ilçesinde 26 yaşındaki iki arkadaş, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının ahşap maketini yapıyor. Milli savunma sanayisi projelerine büyük ilgi duyan Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, bu projeyi hayata geçirmek için bir araya geldi.

MAKETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

Yaklaşık 30 gün süren çalışmanın ardından SİHA maketi başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Bu etkileyici eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde sergilenmeye başlıyor.