İki Astronot SpaceX İle Dünyaya Döndü

BEYAZ SARAY’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotu dünyaya geri getirmesi için Elon Musk’ı görevlendirmiştir. Bu olayın ardından sıcak bir gelişme meydana geldi. Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) kalan ve SpaceX’in Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılan iki astronot, Florida açıklarına iniş yaptı.

ASTRONOTLARIN GÖREVİ BAŞARILI OLDU

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024 tarihinde Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu amacıyla ISS’ye gönderilmişti. Ancak Starliner’da meydana gelen teknik bir arıza, iki astronotun geri dönme tarihini ertelemişti. NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesi için direktif vermişti.