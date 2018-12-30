Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye’deki gelişmeleri ele alacakları Moskova’daki toplantı sona erdi. Toplantı 1.5 saat sürdü.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz. Biz Astana garantörleri olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Başdanışmanı İbrahim Kalın bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya gitmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile “Son gelişmeler üzerine Suriye’deki durumu görüşmek üzere #Moskova’dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments” mesajını paylaştı.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan taraflar görüşmenin gündemi hakkında bilgi verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İdlip’te oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeyi ve Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti. Şoygu, “İdlib’te oluşturulan silahsızlanma bölgesinin durumunu bir kez daha tartışma fırsatına sahip olacağız. Ayrıca, İstanbul’da imzaladığımız anlaşmaların uygulanması, bundan sonra yapılan çalışmaların yanı sıra Orta Doğu ile ilgili her şeyden bahsedeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki teröristlerin imha edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:”Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık” açıklamasında bulundu.