İki Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozetlerini taktı.

hasan ustaoğlu hakkında

1975 yılında Konya Seydişehir’de doğan Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl boyunca özel bir şirkette çalıştı. 2004 yılında kendi mühendislik firmasında faaliyet göstermeye başladı. 2010 yılından itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlenerek siyasi kariyerine adım attı. 2014-2019 yılları arasında CHP’den Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü ve ardından 2019’da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevine geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Ustaoğlu, yeni siyasi yoluna AK Parti’ye katılarak devam ediyor. Ustaoğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.