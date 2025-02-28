İki Belediye Başkanı Evlilik Yolunda!

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, evlilik kararı aldılar. Çift, nisan ayında CHP lideri Özgür Özel’in katılacağı törenle dünya evine girecek. Asker emeklisi Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı olarak gösterilerek 31 Mart ‘ta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Gonca Köksal ise Muğla’nın ilk kadın ilçe belediye başkan adayı olarak seçimi kazanarak Menteşe Belediye Başkanı oldu.

DÜĞÜN TÖRENİ DETAYLARI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından elde edilen bilgilere göre, alınan kararın ardından nisan ayında düzenlenecek düğün töreninin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak. Çiftin düğün törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı bildiriliyor.

AHMET ARAS’IN HAYATI

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum’da doğdu. İlköğretim hayatını Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra liseye İzmir Atatürk Lisesi’nde başladı. Askeri Lise sınavını kazanarak eğitimine Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etti. Mesleki kariyeri 1992-1993 yıllarında Konya’da başlayarak, çeşitli askeri görevlerde bulundu. 2008’den 2011 sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yaptı. 2012 yılında NATO önderliğindeki KFOR’a katıldı ve burada yarbay rütbesine terfi etti. 2013 yılında Bodrum’a dönerek turizm sektöründe çalıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Bodrum Belediye Başkanı oldu ve 31 Mart 2024’te Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ayrıca, Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığı görevini de yürütmektedir.

GONCA KÖKSAL’IN GEÇMİŞİ

Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini aldı. Yüksek lisansını ODTÜ’de Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında tamamladı. 2014 yılında CHP’den Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Köksal, pek çok önemli görevde bulundu. 2019-2024 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde de görev yaparak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak halkın oylarıyla seçildi.