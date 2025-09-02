İki Belediye, Ortak Asfalt Çalışması Yaptı

YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çorum Belediyesi ile Uğurludağ Belediyesi iş birliği sayesinde ilçe merkezinde toplam 1600 metrelik yol, asfaltla kaplandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, asfalt çalışmalarının yapıldığı Karşıyaka Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi, Karşıyaka Caddesi ve Uğurludağ Devlet Hastanesi önünde incelemelerde bulundu.

ALTYAPI DESTEĞİ VE İŞ BİRLİĞİ

Aşgın, yapılan çalışmalarla birlikte Çorum’un tüm ilçelerine altyapı desteği sağladıklarını, özellikle Uğurludağ ilçesine de farklı alanlarda destek olduklarını belirtti. Uğurludağ Belediye Başkanı Torun ise asfalt seriminin iki belediyenin ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu süreçte Aşgın’a destekleri için teşekkür etti. Torun, “Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini ilçemize kazandıran tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetlere imza atmayı diliyorum.” sözlerini kullandı.