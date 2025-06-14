İki Bölgeye Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

SON TAHMİNLERDE SICAK HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kuzeydoğu kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece altında olması, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ BEKLENİYOR

Tahminlere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, Trakya’nın batısı, Toroslar bölgesi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği öngörülüyor. Diğer illerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği düşünülen Ege’nin ise parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu, bölgenin yüksek kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı öngörülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun ise yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği, Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.